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Медведчук назвал правовым беспределом закрытие оппозиционных каналов на Украине

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Отзыв лицензии у оппозиционных телеканалов на Украине можно расценить как грубое нарушение Конституции и действующего законодательства. Об этом в среду, 24 февраля, заявил «Известиям» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

«Зеленский, подписывая указ, не имел права прекращать вещание каналов, ссылаясь на закон о санкциях, так как закон не позволяет это делать в отношении украинских организаций, которыми являются каналы», — пояснил политик.

По его словам, важным является отсутствие санкции, которая позволяла бы запрещать деятельность СМИ. При этом Медведчук напомнил, что подобное предположение вносилось, однако во втором чтении было отклонено.

Политик также подчеркнул, что в соответствии с законодательством лицензии вещателей могут быть отозваны только в судебном порядке.

«То, что сделано, — это правовой беспредел, он направлен на узурпацию власти президентом и его окружением», — заключил Медведчук.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

В связи с блокировкой каналов «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

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