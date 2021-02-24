Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2

Администрация президента США Джо Байдена смирилась с тем фактом, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено. Такое мнение 24 февраля высказал немецкий политический аналитик, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

Он отметил, что сейчас Вашингтон готовится создать проблемы с заполнением газопровода.

«Совершенно очевидно, что газопровод будет построен. Другой вопрос, будет ли он заполнен газом. Попытки американцев помешать «Северному потоку – 2» нацелены на то, что будет происходить после завершения строительства газопровода», — рассказал эксперт «Интерфаксу».

Политический аналитик добавил, что Байден не хочет начинать свой срок на посту президента с войны с Европой. Германия также заинтересована в налаживании контактов с США после ухода с поста президента Дональда Трампа.

«Поэтому с обеих сторон начинается медленное прояснение позиций — с тем чтобы договориться, а не рассориться», — добавил эксперт.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Германия пока не ведет переговоры с США на уровне министерств иностранных дел двух стран по «Северному потоку – 2», однако в Берлине хотели бы их проведения.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции, которые Вашингтон планирует ввести против проекта, коснутся только небольшого числа компаний, тесно связанных с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

При этом администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект плохой сделкой для Европы.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.