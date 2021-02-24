«Гаражная амнистия» для всех гаражей РФ может вступить в силу осенью

«Гаражная амнистия» в РФ может вступить в силу уже 1 сентября. Второе чтение законопроекта запланировано на середину марта. Предполагается, что документ упростит для граждан процесс регистрации имущества. Под «амнистию» планируют ввести капитальные постройки до 31 декабря 2004 года, а вот «сваренные» гаражи в Госдуме пока прорабатывают. Но доподлинно известно, что под «амнистию» точно не попадут так называемые ракушки, сообщает телеканал «Известия». Также из закона хотят убрать постройки в Москве и Петербурге. Предполагается, что упрощенный порядок получения документов продлится до 2026 года. Кроме того, при оформлении не придется оплачивать госпошлины. В настоящее время, по оценкам экспертов, в РФ — от 3 млн до 5 млн незарегистрированных гаражей.

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