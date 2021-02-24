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В Госдуме предложили легализовать криптовалюты по примеру наркопрепаратов

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Легализовать криптовалюты на территории России можно при помощи регулирования их оборота, аналогичного наркотическим средствам. Об этом в среду, 24 февраля, заявил ЕАН глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

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Он отметил, что в стране сложилось противоречивое отношение к цифровым валютам: с одной стороны, их не признают объектом, а с другой ― власти внесли законопроект о налогообложении криптовалют.

«Нужно, чтобы была возможность осуществлять легальные сделки, чтобы была возможность наследования, нужно включать в совместную собственность. Сейчас это не попадает никуда. Пускай такие валюты будут ограниченно оборотоспособны, как это, допустим, происходит с наркотическими препаратами, когда где-то можно, где-то нельзя», ― сказал Крашенинников.

19 февраля стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ разработала цифровой сервис, который поможет отслеживать преступные трансакции в криптовалюте.

Как заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, этот механизм получил название «прозрачный блокчейн». Он позволяет увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть тех, кто пытается спрятаться за ними.

17 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговые органы при этом получают право при подозрении о нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций отчеты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Для этого потребуется приказ ФНС с определением формата сообщения об операциях с цифровой валютой.

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