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В ГД назвали нонсенсом недопуск российских легкоатлетов на чемпионат Европы

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Российские спортсмены не должны страдать из-за проблем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая лишена статуса соответствия, их недопущение на чемпионат Европы в польском городе Торунь — безумие. Такое мнение в среду, 24 февраля, выразил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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«Не допускать спортсменов такой страны, как Россия, это нонсенс в спортивной практике. Я считаю это безумием. Особенно в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, спортивная практика почти отсутствует. Новому руководству федерации нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения с World Athletics. Сегодня на чемпионат Европы не поехали, завтра — на другое соревнование», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в среду стало известно, что российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в Торуне, так как вопрос присвоения им нейтральных статусов будет рассмотрен не раньше марта.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

Согласно решению CAS, о котором стало известно в декабре прошлого года, российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

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