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Таможня Германии перехватила крупнейшую в Европе партию кокаина

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В гамбургском порту таможня Германии перехватила крупнейшую партию кокаина, когда-либо конфискованного в Европе. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает N-TV.

«Благодаря высокопрофессиональной следственной работе удалось обеспечить задержание рекордного количества кокаина», — цитирует издание представителя Федерального министерства финансов, ответственного за таможню.

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Согласно данным службы, 12 февраля контейнеры из Парагвая были классифицированы немецкими властями как подозрительные «из-за анализа рисков нескольких европейских таможенных органов», на них были обнаружены неровности, которые привлекли внимание сотрудников. Тщательная проверка позволила найти более 1700 банок весом 9 кг. Они были заполнены запрещенным веществом.

Также сообщается, что в Антверпене 21 февраля обнаружили и конфисковали вторую часть партии, вес которой превышал 7 т. Обе части груза предназначались одному человеку из Нидерландов.

По подозрению в импорте 23 т кокаина задержан 28-летний гражданин Нидерландов, проживающий в Влардингене.

5 января сообщалось, что на Украине конфисковали рекордную партию наркотиков. Правоохранители изъяли партию героина весом более 1 т.

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