Автопоезд «Здоровье» начал работу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае дали старт автопоезду «Здоровье». В течение месяца специализированный автомобили посетят 19 селений Хабаровского и Вяземского районов.

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, речь идет не о разовой акции, а о планомерной работе. Автопоезд будет посещать населенные пункты, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает Transsibinfo.com.

Автопоезд стал первым в практике региональной медицины. Он перевозит вакцины против коронавируса, маммограф, флюорограф, аппарат УЗИ, а также стоматологическое оборудование.

Ранее жители населенных пунктов неоднократно жаловались на недоступность медицинских услуг. По словам Дегтярева, власти работают над тем, чтобы постепенно улучшать качество жизни в регионе.