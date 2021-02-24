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Подарочные наборы для новорожденных появятся в Хабаровском крае

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Подарочные наборы для новорожденных планируют вручать в родильных домах в Хабаровске. Жителей региона просят оставить пожелания насчет состава набора.

Акцию реализуют в соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия детства, а также по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. В состав комплекта могут войти предметы, которые необходимы для ухода за ребенком с первых дней его жизни, — одеяло, пеленки, подгузники, пустышки, посуда и др. Высказать свое мнение жители региона могут на портале «Голос27».

Подарочный комплект сформируют с учетом мнения граждан, сообщает ИА AmurMedia. Подарки начнут вручать при выписке из роддомов в 2021 году.

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