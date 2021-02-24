Землетрясения магнитудой до 3,6 зафиксировали в Сахалинской области
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в море у Курильских островов. Местные жители не почувствовали подземные толчки.
По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда землетрясений составила от 2,8 до 3,6. Эпицентры располагались вблизи Малой Курильской гряды. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.
Угроза цунами не объявлялась.
22 февраля землетрясение было зарегистрировано в Южно-Курильском районе. Магнитуда составила 4,3. Подземные толчки ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское, а также Южно-Курильска.
Ранее сообщалось, что жителей и туристов Камчатского края просили не посещать район Ключевского вулкана в связи с началом флангового извержения.