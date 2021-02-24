Путин утвердил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за неподчинение требованиям правоохранителей, в том числе на митингах, а также за нарушение порядка финансирования подобных мероприятий. Соответствующий документ в среду, 24 февраля, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, усиливается административная ответственность за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, ФСБ, государственной охраны; органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии и военнослужащих.

Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей правоохранителей, совершенное организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, теперь повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Возможен также административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы на срок 100–200 часов.

Для должностных лиц штраф составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, вводится норма о том, что если организатором публичного мероприятия был нарушен порядок сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом, ему грозит штраф в размере 10–20 тыс. рублей либо обязательные работы до 40 часов. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

За перечисление денежных средств для проведения акции или митинга лицом, которое не имеет на это права, для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

10 февраля законопроект был принят Госдумой, Совет Федерации одобрил документ 17 февраля.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и ряде российских городов прошли несанкционированные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. Симоновский суд отменил Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима — причиной стали многократные нарушения Навальным испытательного срока. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Кроме того, дела были возбуждены после прошедших акций за хулиганство, применение насилия к правоохранителям и за нарушение санитарных норм: среди участников акции были заболевшие COVID-19.