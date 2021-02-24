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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ

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В странах Содружества Независимых Государств (СНГ) отмечается снижение новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила в среду, 24 февраля, пресс-служба Роспотребнадзора.

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Ведомство провело видеоконференцию координационного совета по ситуации с пандемией COVID-19 в мире совместно с государствами — участниками СНГ 24 февраля.

«В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Участники конференции обсудили меры борьбы с распространением пандемии, в частности опыт использования в России и странах СНГ мобильных приложений, которые передают результаты тестирования на коронавирус в электронном виде.

«В ходе совещания Роспотребнадзор также представил ход работы по взаимодействию с ВОЗ в рамках создания сотрудничающего центра по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, а также разработки минимальных стандартов для мобильных лабораторий», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что следующее заседание координационного совета по ситуации с COVID-19 пройдет во II квартале текущего года.

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что при появлении серьезных мутаций коронавируса возможен подъем уровня заболеваемости COVID-19.

19 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риск заболеть COVID-19 в России всё еще достаточно высокий. Она указала, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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