Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ
В странах Содружества Независимых Государств (СНГ) отмечается снижение новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила в среду, 24 февраля, пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство провело видеоконференцию координационного совета по ситуации с пандемией COVID-19 в мире совместно с государствами — участниками СНГ 24 февраля.
«В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Участники конференции обсудили меры борьбы с распространением пандемии, в частности опыт использования в России и странах СНГ мобильных приложений, которые передают результаты тестирования на коронавирус в электронном виде.
«В ходе совещания Роспотребнадзор также представил ход работы по взаимодействию с ВОЗ в рамках создания сотрудничающего центра по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, а также разработки минимальных стандартов для мобильных лабораторий», — следует из сообщения ведомства.
Отмечается, что следующее заседание координационного совета по ситуации с COVID-19 пройдет во II квартале текущего года.
Ранее в этот день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что при появлении серьезных мутаций коронавируса возможен подъем уровня заболеваемости COVID-19.
19 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риск заболеть COVID-19 в России всё еще достаточно высокий. Она указала, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью.
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