Детсад накажут за падение книжной полки на ребенка в Хабаровском крае
Ребенок получил травму при падении на него книжной полки в детском саду в Комсомольске-на-Амуре. Учреждение и его руководитель привлечены к административной ответственности.
Инцидент произошел в декабре 2020 года. По данным прокуратуры, малолетний ребенок получил ушибленную ссадину головы, когда на него упала полка с книгами. Причиной происшествия стало некачественное закрепление полки после ремонта. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
Прокуратура проводила проверку по обращению матери пострадавшего ребенка. Установлено, что администрацией детского сада нарушен порядок расследования несчастного случая.
Общая сумма штрафов для детского сада и его руководителя превысила 60 тыс. рублей. Заведующему учреждения внесли представление.