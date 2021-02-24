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Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

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В корпусе российского модуля «Звезда» может быть больше шести трещин на Международной космической станции (МКС), следует из трансляции NASA переговоров экипажа с Землей в среду, 24 февраля.

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«Завтра у нас будет обследование трещины № 3, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу — обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал «купола» (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки. — Ред.)», — сказал специалист подмосковного Центра управления полетами космонавту Сергею Рыжикову.

Ранее в этот день экипаж МКС, предположительно, нашел второе место утечки воздуха. Заместитель руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин сообщил, что экипаж МКС временно изолировал места возможной утечки.

Загерметизировать первую трещину планируют на следующей неделе, сообщили в ЦУПе.

В декабре прошлого года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал «вылечить» проблемы на орбитальной станции.

Впервые утечку воздуха на станции выявили в сентябре 2019 года. Экипаж временно заделал трещину, однако приборы продолжили фиксировать утечку кислорода.

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