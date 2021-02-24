В Mitsubishi рассказали о новом Pajero Sport для России
Японская компания Mitsubishi представит в России обновленный внедорожник Pajero Sport в мае 2021 года. Об этом 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы бренда.
Габаритная длина автомобиля составляет 4825 мм, ширина — 1815 мм, а высота — 1835 мм. Дорожный просвет равен 218 мм. Автомобиль выполнен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора.
В России Pajero Sport предложат с мультимедийной системой Mitsubishi Connect с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и встроенной системой «Яндекс.Авто», а также с USB-разъемами для пассажиров второго ряда.
Обновленный Pajero Sport оснащен функцией бесконтактного открывания и закрывания багажника за счет сенсоров под задним бампером, а также возможностью управления доступом в салон при помощи смартфона. Кроме того, у машины появилась функция предупреждения об опасности наезда сзади и система освещения поворотов.
Автомобиль будет доступен с 2,4-литровым турбодизельным двигателем и трехлитровым бензиновым агрегатом. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.
3 декабря сообщалось, что Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.