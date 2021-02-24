Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2
Наука
Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»
Спорт
В ГД назвали нонсенсом недопуск российских легкоатлетов на чемпионат Европы
Политика
В постпредстве РФ при ООН обеспокоились высказываниями Байдена о России
Политика
В Госдуме назвали успехи России мишенью для провокаций за рубежом
Экономика
Минфин перевел часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену
Мир
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ
Общество
В Каспийске организован подвоз питьевой воды из-за массового отравления
Мир
В Польше ужесточат ограничения в связи с пандемией COVID-19

В Mitsubishi рассказали о новом Pajero Sport для России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Mitsubishi представит в России обновленный внедорожник Pajero Sport в мае 2021 года. Об этом 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Хищная вещь: это внедорожник или внеземной агрегат
Что обновилось в Mitsubishi Outlander, не считая цены

Габаритная длина автомобиля составляет 4825 мм, ширина — 1815 мм, а высота — 1835 мм. Дорожный просвет равен 218 мм. Автомобиль выполнен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора.

В России Pajero Sport предложат с мультимедийной системой Mitsubishi Connect с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и встроенной системой «Яндекс.Авто», а также с USB-разъемами для пассажиров второго ряда.

Обновленный Pajero Sport оснащен функцией бесконтактного открывания и закрывания багажника за счет сенсоров под задним бампером, а также возможностью управления доступом в салон при помощи смартфона. Кроме того, у машины появилась функция предупреждения об опасности наезда сзади и система освещения поворотов.

Автомобиль будет доступен с 2,4-литровым турбодизельным двигателем и трехлитровым бензиновым агрегатом. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

3 декабря сообщалось, что Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021