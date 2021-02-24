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Трое подростков пострадали при взрыве гаража в Приморье

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Трое подростков получили травмы при взрыве в гараже в Партизанске (Приморский край). Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, в боксе взорвался газ. Правоохранительные органы намерены установить причины происшествия, а также выяснить, как подростки проникли в помещение. Двое из трех пострадавших госпитализированы. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Также будет проведена проверка работы органов системы профилактики правонарушений.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы при взрыве газового баллона в баре пострадали два человека. Вспышка газовоздушной смеси произошла без дальнейшего горения на кухне заведения.

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