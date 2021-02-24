Россияне смогут прилетать в Грузию с 1 марта при наличии теста на COVID-19

Граждане Российской Федерации с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает премьер республики Ираклий Гарибашвили.

«Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия добавлены в список стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования», — заявил премьер на брифинге.

Отмечается, что на данный момент на сухопутных границах остается существующий режим.

Ранее въезжать в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли только граждане стран Евросоюза, Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Швейцарии. Остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.

С июля 2019 года власти России на неопределенный срок запретили авиасообщение с Грузией. В Кремле называли это решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в республике. Сухопутную границу с Россией Грузия закрыла в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Первый случай этой инфекции в Грузии зарегистрировали 26 февраля 2020 года. По данным Worldometer, на сегодняшний день в стране выявлено 269 438 случаев COVID-19. За весь период эпидемии умерли 3463 пациента, вылечились 263 257.