Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Балакове

В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в двухквартирном доме. Погиб один человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 24 февраля. Горела квартира в доме на улице Московской, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как выяснилось, в одной из комнат горели вещи. Площадь пожара составила 5 кв. м. Погиб один человек, 61-летний хозяин квартиры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В понедельник, 22 февраля, сообщалось о пожаре в жилом доме в селе Сергеевка Хабаровского края. В результате погиб 11-летний мальчик, еще двое детей были госпитализированы из-за отравления продуктами горения. В момент происшествия в сгоревшем жилье находились пять членов семьи. Мать с отцом успели вынести из пожара двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения, а находившегося ближе всего к очагу возгорания сына не нашли.