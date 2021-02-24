Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым
Политика
Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику
Политика
Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий
Общество
Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Авто
Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Балакове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в двухквартирном доме. Погиб один человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 24 февраля. Горела квартира в доме на улице Московской, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как выяснилось, в одной из комнат горели вещи. Площадь пожара составила 5 кв. м. Погиб один человек, 61-летний хозяин квартиры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В понедельник, 22 февраля, сообщалось о пожаре в жилом доме в селе Сергеевка Хабаровского края. В результате погиб 11-летний мальчик, еще двое детей были госпитализированы из-за отравления продуктами горения. В момент происшествия в сгоревшем жилье находились пять членов семьи. Мать с отцом успели вынести из пожара двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения, а находившегося ближе всего к очагу возгорания сына не нашли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021