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Российский дипломат оценил ситуацию вокруг СВПД

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В России позитивно оценивают ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана (СВПД). Об этом в среду, 24 февраля, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, в настоящее время необходимо понять механизм возвращения Вашингтона в ядерную сделку.

«Мы были очень воодушевлены результатами недавнего визита директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран. По этой причине мы настроены довольно оптимистично и считаем, что ситуация устойчивая и контролируемая», — отметил Полянский в ходе брифинга.

23 февраля Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении указали, что Иран нарушил свои обязательства по ядерной сделке, прекратив выполнять дополнительный протокол.

Ранее в тот же день Иран остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Причиной стало то, что до 21 февраля США не сняли с Тегерана санкции, а европейские участники СВПД не выполнили свою часть обязательств.

19 февраля Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием шестерки международных посредников, в которую входят Россия и Китай. Тегеран изучает это предложение.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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