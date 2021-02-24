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На Бали призвали власти открыть остров для привитых от COVID-19 туристов

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Власти Бали рассматривают вопрос об открытии острова для иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса, сообщает в среду, 24 февраля, Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на местные СМИ.

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Как отмечается, с таким призывом к центральному правительству обратился вице-губернатор острова Ардхана Сукавати.

По данным СМИ, власти предлагают «создать тревел-пузырь в провинции для того, чтобы оживить туриндустрию».

Важно также привить часть населения Бали, прежде чем пускать на остров туристов, считают власти. Также сообщается о необходимости ограничить доступ на Бали из других частей Индонезии.

«Согласно плану, прилетающие гости будут освобождены от карантина. Планируется разрешить приезжать на Бали туристам, которые прошли вакцинацию в своей стране», — приводятся в публикации слова министра Индонезии.

По прибытии туристов обяжут пройти тест на антитела.

25 января сообщалось, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Соответствующее распоряжение тогда было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В декабре стало известно, что из-за пандемии коронавирусной инфекции на восточных территориях Бали усилился массовый голод жителей.

Сложнее всего ситуация обстояла в округе Карагасем, который считается самым бедным. Район не был туристической частью острова, но сильно пострадал от засухи, поэтому население лишилось возможности выращивать сельскохозяйственные культуры.

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