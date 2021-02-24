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В Москве арестовали 1251 человека после несанкционированных акций

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Московские суды в административном порядке арестовали свыше 1251 человека за участие в несанкционированных акциях протеста в столице с 23 января. Об этом 24 февраля рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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«В московские суды за период с 23 января 2021 года поступило 5716 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими в вышеуказанный период в Москве», — сообщила она.

По словам Солоповой, 59 дел возбуждено по ст. 19.3 КоАП России («Неповиновение законному требованию представителя власти») и 5657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга»).

Всего судами, как отметила Солопова, был арестован 1251 человек, оштрафовано 2,5 тыс. человек, 245 материалов были возвращены для устранения недостатков. Остальные материалы пока не были рассмотрены.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы России многократно предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Также возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил в пандемию и по другим статьям.

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