Около 50 человек погибли на водных объектах Псковской области в 2020 году

На водных объектах Псковской области за 2020 год погибли 47 человек. Об этом начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Филимонов сообщил на заседании ведомства в региональной администрации 24 февраля.

По его словам, за прошлый год на территории региона зафиксировано 47 происшествий на воде, закончившихся трагически. Количество погибших по сравнению с 2019-м возросло на 23,7%, пишет Псковское агентство информации.

Также Филимонов рассказал о снижении количества погибших в результате пожаров. При этом число погибших в огне детей увеличилось. Спасти удалось более 600 человек.

Ранее 24 февраля сообщалось, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривает вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима. Новые правила противопожарного режима приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины и будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.