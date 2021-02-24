Перезапуск трамвайного движения в Курске оценили в 30 млрд рублей

Полная модернизация трамвайного хозяйства в Курске может обойтись в 30 млрд рублей. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в рамках оперативного совещания.

Как рассказал глава региона, более 1 тыс. горожан выступили за сохранение курского трамвая, однако решить этот вопрос можно только при наличии должного финансирования. Только в 2020 году, по словам мэра Курска Виктора Карамышева, стоимость обслуживания трамвайной сети составила 120 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Полную реконструкцию эксперты оценивают в более чем 30 млрд рублей. На эти деньги будут капитально отремонтированы все рельсы, сетевое хозяйство, подстанции, построено новое депо и реконструировано существующее, закуплен подвижной состав.

«Давайте трезво подойдем к этому вопросу. Все аспекты надо обсудить на общественных слушаниях, чтобы коллегиально с людьми принять это решение», - отметил губернатор.

Летом прошлого года глава Курской области заявлял о том, что на ремонт всех дорог региона необходимы также 30 млрд рублей.