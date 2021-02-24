Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым
Политика
Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику
Политика
Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий
Общество
Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Авто
Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

В Wintershall Dea выразили уверенность в завершении «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод «Северный поток – 2» необходим Европе в условиях снижения собственной добычи газа, а значит, он будет достроен. Такое заявление сделал глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 24 февраля на пресс-конференции.

Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск «Северного потока – 2»
В «Газпроме» допустили, что проект может быть приостановлен из-за политического давления

«Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются», — сказал он.

Мерен напомнил, что газ необходим для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа опускается до менее 35%, и в рамках устойчивого развития ЕС. При этом прошедший год он назвал трудным, Handelsblatt.

Между тем ранее в этот день в Wintershall Dea заявили о завершении инвестиций в проект. Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и далее не планируются, отметили в компании, добавив, что они были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В январе 2021-го минфин США заявил о расширении санкций против газопровода в рамках CAATSA: под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец. В феврале трубоукладчик внесли еще в один санкционный список в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).Причиной этому в Госдепе назвали влияние России на некоторых американских союзников и европейских партнеров.

По данным «Газпрома» на 19 февраля, из-за холодов из европейских подземных хранилищ отобрано уже 55,5 млрд кубов, что на 27,6% больше, чем за прошлый зимний период-2019/20.

Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, занятые в проекте, в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией.

21 февраля оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 запросила у Германии немедленное разрешение на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

23 февраля «дочка» крупнейшей германской страховой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием немецких и международных страховщиков, Munich RE, прекратила оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021