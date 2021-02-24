В Wintershall Dea выразили уверенность в завершении «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» необходим Европе в условиях снижения собственной добычи газа, а значит, он будет достроен. Такое заявление сделал глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 24 февраля на пресс-конференции.

«Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются», — сказал он.

Мерен напомнил, что газ необходим для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа опускается до менее 35%, и в рамках устойчивого развития ЕС. При этом прошедший год он назвал трудным, Handelsblatt.

Между тем ранее в этот день в Wintershall Dea заявили о завершении инвестиций в проект. Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и далее не планируются, отметили в компании, добавив, что они были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В январе 2021-го минфин США заявил о расширении санкций против газопровода в рамках CAATSA: под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец. В феврале трубоукладчик внесли еще в один санкционный список в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).Причиной этому в Госдепе назвали влияние России на некоторых американских союзников и европейских партнеров.

По данным «Газпрома» на 19 февраля, из-за холодов из европейских подземных хранилищ отобрано уже 55,5 млрд кубов, что на 27,6% больше, чем за прошлый зимний период-2019/20.

Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, занятые в проекте, в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией.

21 февраля оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 запросила у Германии немедленное разрешение на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

23 февраля «дочка» крупнейшей германской страховой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием немецких и международных страховщиков, Munich RE, прекратила оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.