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Похолодание до -40 градусов ожидается в Приморье

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Синоптики предупредили жителей Приморского края о переменчивой погоде. Температура в регионе будет меняться от -40 до +5 градусов.

Согласно прогнозам, в ночь на субботу погоду в Приморье будет определять влияние антициклона. Ночные морозы достигнут -20...-33 градусов, в горных районах возможно похолодание до -40 градусов. Об этом сообщает Vostokmedia.

Днем 27 февраля температура воздуха будет стремительно повышаться. Местами воздух прогреется до +5 градусов. На севере Приморья ожидается около -8 градусов.

28 февраля в регионе установится теплый сектор циклона, следующего со стороны Китая в Хабаровский край. В континентальных районах очень резко потеплеет до +12 градусов, на побережье ожидается около +4 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается -10 градусов, в воскресенье потеплеет до 0 градусов.

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова ранее объяснила погоду наступлением новой климатической эпохи. В регионе наблюдается сочетание сильных морозов и осадков.

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