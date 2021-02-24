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В Москве эвакуировали почти 4 тыс. машин нелегальных перевозчиков в 2020 году

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В 2020 году в Москве на штрафстоянки было эвакуировано 3,8 тыс. автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом 24 февраля говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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По данным ведомства, в 2020 году было зафиксировано 8,9 тыс. нарушений, связанных с нелегальными пассажирскими перевозками. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

«Нелегальные перевозчики ездят по городу неисправными, угрожают безопасности не только пассажиров, но и других участников дорожного движения», — говорится в сообщении дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что нелегальные таксисты работают без медицинского и технического осмотров. Кроме того, у некоторых перевозчиков отсутствуют водительские права.

6 ноября сообщалось, что арбитражный суд Москвы принял решение запретить перевозку пассажиров таксомоторной компании «Интегра», девятой по счету в 2020 году.

Водители компании не проходили предрейсовые медицинские осмотры, а машины — технические. Автомобили могли перевозить пассажиров, будучи неисправными. Кроме этого, сами таксисты нередко нарушали ПДД и попадали в аварии с пассажирами.

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