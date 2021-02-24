Янтарный самородок весом более 1 кг нашли в Калининградской области

Уникальный янтарный самородок весом более 1 кг нашли в Приморском карьере в Калининградской области. Камень случайно обнаружил бульдозерист рядом с экскаватором.

Точный вес камня – 1 313 гр. Его назвали «Защитник Отечества» в честь праздника, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на Калининградский янтарный комбинат.

Специалисты сказали, что сейчас для поиска янтаря сезон не подходящий. Промышленная добыча камней начнется в конце марта.

Абсолютный рекорд по количеству добытых за сезон самородков был установлен в прошлом году, когда сотрудники янтарного комбината нашли 20 уникальных камней.