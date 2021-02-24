Россиянин протащил на канате 40-тонный авиалайнер и установил рекорд

Российский атлет Денис Вовк протащил на канате 40-тонный авиалайнер Airbus A319 на 4,3 метра по трек-пулу в аэропорту Пулково, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте авиакомпании «Россия».

«Фиксировали результаты для Книги рекордов Гиннесса представители специальной международной комиссии: один из сильнейших людей планеты, обладатель многих мировых рекордов, звезда силового экстрима Михаил Кокляев и президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 февраля, житель Нового Уренгоя установил мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в Книгу рекордов Гиннеса. За 60 минут Равиль Хакимов подтянулся 486 раз. Предыдущий рекорд принадлежал гражданину США, который за 60 минут совершил 412 берпи-подтягиваний. С 2017 года этого никому повторить не удавалось.

13 августа 2020 года житель Томска, тренер муниципального спортивного Центра социальных инициатив Виталий Вивчар, задержав дыхание, отжал под водой 50-килограммовую штангу 76 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд установил американец Грег Уиттсток в 2019 году: он отжал штангу весом 50 кг 62 раза.