Строительство моста рядом с Уссурийском отложили на 2023 год

Мост в районе Воздвиженки под Уссурийском начнут строить в 2023 году. График строительства изменился из-за составления проектной документации.

Изначально сдача моста была запланирована на 2020 год. По данным городской администрации, сроки разработки проектной документации сместились. На проектные работы выделено 6 млн рублей. Еще около 78 млн рублей направят на строительство переправы. Об этом сообщает UssurMedia.

Ранее глава Уссурийского городского округа Евгений Корж рассказал о планах по строительству и реконструкции мостов на улицах Пушкина, Чичерина, а также в Воздвиженке и в Монакино. После подготовки проектной документации власти заявятся на финансирование. Корж также уточнил, что реконструкция старых мостов не планируется. Взамен старых переправ будут построены четырехполосные мосты.