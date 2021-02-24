Скончался ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

Сценарист и киновед, ведущий телепередачи «Кинопанорама» Даль Орлов умер на 87-м году жизни, сообщила в среду, 24 февраля, пресс-служба Союза кинематографистов России.

«С горечью сообщаем, что сегодня на 87 году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов», — говорится в сообщении.

Даль Орлов родился в 1935 году. Окончил филологический факультет МГУ.

Работал в газете «Труд», затем стал заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», позднее — главным редактором «Советского экрана». С 1980 по 1986 годы был ведущим телепередачи «Кинопанорама».