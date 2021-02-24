Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым
Политика
Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику
Политика
Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий
Общество
Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Авто
Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

Скончался ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сценарист и киновед, ведущий телепередачи «Кинопанорама» Даль Орлов умер на 87-м году жизни, сообщила в среду, 24 февраля, пресс-служба Союза кинематографистов России.

«С горечью сообщаем, что сегодня на 87 году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов», — говорится в сообщении.

Даль Орлов родился в 1935 году. Окончил филологический факультет МГУ.

Работал в газете «Труд», затем стал заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», позднее — главным редактором «Советского экрана». С 1980 по 1986 годы был ведущим телепередачи «Кинопанорама».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021