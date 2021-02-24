Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым
Политика
Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику
Политика
Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий
Общество
Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Авто
Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

На Украине провели обыски у обвиненного в госизмене политолога

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В квартире у политолога и журналиста Юрия Дудкина прошли обыски. Об этом 24 февраля он сообщил в Facebook.

Вышли из эфира: почему Зеленский отключил оппозиционные телеканалы
В раде пригрозили отстранить президента Украины от должности

В социальной сети Дудкин также опубликовал видео обыска и отметил, что представители силовые структур никак не комментировали проведение следственных действий.

«У меня обыск, обвинение в госизмене...» — написал Дудкин.

Политолог часто выступал на телеканалах, против которых ранее были введены санкции президентом Украины Владимиром Зеленским, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021