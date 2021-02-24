На Украине провели обыски у обвиненного в госизмене политолога

В квартире у политолога и журналиста Юрия Дудкина прошли обыски. Об этом 24 февраля он сообщил в Facebook.

В социальной сети Дудкин также опубликовал видео обыска и отметил, что представители силовые структур никак не комментировали проведение следственных действий.

«У меня обыск, обвинение в госизмене...» — написал Дудкин.

Политолог часто выступал на телеканалах, против которых ранее были введены санкции президентом Украины Владимиром Зеленским, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.