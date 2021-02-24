Мошенники похитили у жителей Иркутской области 17 млн рублей

В Иркутской области ущерб от действий мошенников за месяц превысил 17 млн рублей. В основном лжебанкиры похищали кредитные средства.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники звонят в неудобное время и пугают жителей региона тем, что с их счетов якобы кто-то пытается похитить средства. Аферисты копируют манеру общения банковских сотрудников, а также называют имя и отчество потерпевших. Также зачастую злоумышленники маскируют номера вызовов под реально существующие номера банков и других ведомств. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В полиции отмечают, что мошенники используют выдуманные термины — зеркальный кредит, ответное кредитование, резервный счет. Как правило, аферисты просят передать персональные данные, пароли из SMS-сообщений или срочно отправиться к банкомату.

Жителей региона призывают остерегаться подозрительных звонков и не вести диалог с потенциальными мошенниками.

Ранее сообщалось, что за сутки жители Ижевска лишились более 3,5 млн рублей из-за действий мошенников.