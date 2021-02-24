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Разбитой дороге в Рязани создали аккаунт в соцсети

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У аварийной дороги в проезде Шабулина в Рязани появился собственный аккаунт в Instagram. Первый пост датируется 14 февраля. В нем рассказывается о ситуации, возникшей с ремонтом проезжей части.

«Дорога» предлагает «приплыть и посмотреть на настоящую Венецию», которая образуется в этом месте весной.

Как поясняет портал 62INFO.RU, этот участок занимает первое место в региональном рейтинге «убитых дорог» ОНФ. Суд в июне 2020 года обязал администрацию Рязани отремонтировать его.

Аккаунт ранее создавали для дороги на Прижелезнодорожной улице. В 2020 году проезжую часть отремонтировали.

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