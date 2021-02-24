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В Подмосковье дорожные службы перевели в режим повышенной готовности

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В Подмосковье из-за снегопада дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы, сообщается 24 февраля в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

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«В Подмосковье <...> снегопад продлится два дня. Андрей Воробьев (губернатор Московской области — Ред.) попросил дорожные службы держать ситуацию на контроле и круглосуточно устранять последствия стихии», — говорится в сообщении.

Глава региона попросил жителей отказаться от поездок на личном транспорте и призвал к осторожности в разгар непогоды.

Ранее в этот же день региональный минтранс предупредил об ухудшении погоды в области.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», — подчеркнули в ведомстве.

Водителей также призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в минтрансе попросили не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам убирать дороги.

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