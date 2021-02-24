Уголовное дело возбудили после падения ребенка в люк в Якутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования пятилетнего мальчика в Якутске. Ребенок провалился в канализационный люк по пути из детского сада.

Инцидент произошел на улице Пояркова. По данным следствия, мальчик наступил на незакрепленную крышку канализационного люка и упал внутрь колодца. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Врачи выявили у мальчика перелом правой ноги в двух местах. По итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователи установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Также будет дана оценка действиям сотрудников коммунальных служб.

В январе сообщалось о возмещении вреда ребенку, провалившегося в люк в Якутске. Малыш наступил на крышку канализационного колодца, когда мама вела его в детский сад.