Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова

Депутаты Харьковского горсовета в третий раз приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. Об этом 24 февраля сообщает сайт «Страна.ua».

По информации портала, решение о переименовании поддержали 57 депутатов горсовета, 16 высказались против, шестеро воздержались.

Во время заседания рядом со зданием горсовета произошли столкновения между праворадикалами из организации «Национальный корпус», выступающими против возвращения проспекту имени Жукова, и сторонниками партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В 2016 году занимавший тогда пост главы Харьковской области Игорь Райнин в рамках декоммунизации подписал распоряжение переименовании проспекта маршала Георгия Жукова в проспект Петра Григоренко (советского генерала, выступавшего в защиту депортированных народов). В июне 2019 года Харьковский горсовет вернул проспекту Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковской организации «Блока Петра Порошенко «Солидарность», радикальной партии «Демократична Сокира» и Харьковской областной националистической организации «Свобода» и отменил решение городского совета о возвращении проспекту имени Жукова.

Георгий Жуков — маршал Советского Союза, четырежды Герой СССР. В свою очередь Петр Григоренко был правозащитником и диссидентом, в 1976 году участвовал в основании Украинской Хельсинкской группы.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропаганду советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, которые названы в честь советских государственных деятелей.