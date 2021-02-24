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В Турции осудили пилотов за помощь в побеге Карлоса Гона из Японии

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Суд в Турции признал виновным главу авиакомпании и пилотов, которые вывезли экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi из Японии, сообщает 24 февраля турецкий телеканал NTV.

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Суд приговорил к тюремному заключению руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли Гона из Японии. Сотрудники компании получили по 4 года и 2 месяца тюрьмы. Они осуждены по статье об организации незаконной миграции.

Ранее, 13 февраля, Верховный суд США отклонил запрос на приостановку экстрадиции ветерана американского спецназа Майкла Тейлора и его сына Питера в Японию, где их подозревают в соучастии в побеге Гона. По информации следователей, Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который сбежал из-под домашнего ареста. На поезде они приехали в город Осака, где его международном аэропорту пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет — 29 декабря борт вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. С 2010 по 2018 год он занимал пост председателя совета директоров Nissan. Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он скрывал подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

В декабре 2020 года стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут.

Ливанский суд предписал бывшему главе автомобилестроительного альянса не покидать территорию страны, а сам он заявил о наличии подтверждающих его невиновность документов.

Экс-глава автоконцерна связывал предъявленные ему обвинения с попыткой сместить его с должности, дабы помешать объединению Nissan и Renault, писала «Газета.ру». По мнению Гона, его бывшие коллеги были обеспокоены стремительно падающей производительностью Nissan.

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