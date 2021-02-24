Миллера переизбрали главой правления «Газпрома» еще на пять лет

Совет директоров «Газпрома» переизбрал нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в среду, 24 февраля.

Нынешний пятилетний срок Миллера в качестве председателя правления компании заканчивается 31 мая 2021 года. Его полномочия продлят с этой даты.

Миллер является председателем правления «Газпрома» с 2001 года.

В феврале 2016 года совет директоров холдинга переизбрал Миллера главой правления с 31 мая того же года сроком на пять лет.

В январе президент России Владимир Путин в ходе встречи с Миллером попросил доложить о результате работы за прошлый год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации.

Глава холдинга ответил, что «Газпром» закончит технически возможную газификацию в России к 2030 году. По его словам, компания подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на текущий год.

Топ-менеджер добавил, что компания в первом квартале этого года закончит подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода через Монголию.

Также он отметил восстановление экспортных цен на газ. По его словам, высокие объемы добычи холдингом голубого топлива позволяют полностью обеспечивать спрос на этот ресурс на внутреннем и зарубежных рынках.