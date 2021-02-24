Казахстан ослабит карантинные ограничения в ряде регионов с 1 марта

Межведомственная комиссия в Казахстане приняла решение с 1 марта смягчить действующие карантинные ограничения в тех регионах страны, где сложилась благополучная эпидемиологическая обстановка. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба правительства республики.

«С 1 марта в зеленой зоне будут разрешены спортивные соревнования со зрителями, поминки на 50 человек, работа бильярдных, детских развлекательных клубов в помещениях, откроются цирки. Все вышеперечисленные мероприятия разрешены при условии заполняемости — до 30%. В желтой зоне будут сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов», — говорится в сообщении.

Все регионы страны сейчас относятся к одной из зон, определяемых по темпам распространения коронавируса. На данный момент в «красной зоне» ни одного региона не осталось.

Также правительство страны приняло решение о переводе с 1 марта школьников начальных пяти классов на комбинированное обучение. В международных школах данное постановление распространяется и на учащихся шестого и седьмого классов, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам проверки зафиксировано большое количество нарушений санитарного режима в образовательных организациях.

Ранее в этот день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о снятии большинства ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге в среду, 24 февраля, по окончании заседания Координационного совета. Согласно распоряжениям, с 1 марта в Батуми и с 8 марта в остальной части Грузии возобновят работу в закрытых помещениях рестораны, за исключением выходных, при этом они должны следовать рекомендациям и стандартам, которые будут строго контролироваться соответствующими ведомствами.