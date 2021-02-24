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В Минприроды оценили предложение ограничить дивиденды для неэкологичных компаний

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Создание механизма по ограничению на выплату дивидендов для компаний, не ликвидирующих вред окружающей среде, не окажет существенного влияния на стоимость организаций. Об этом в среду, 24 февраля, заявили «Известиям» в Минприроды.

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«Такие изменения не должны существенно отразиться на стоимости компаний. Они должны убирать за собой накопленный вред. Общемировой тренд ― соблюдение экологических требований», ― отметили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что, если компании не резервируют средства на обязательные природоохранные мероприятия, не планируют их финансирование в своей финансовых планах, значит они вводят с заблуждение своих акционеров.

В свою очередь, в Минпромторге подтвердили поступление такого поручения от российского правительства. Также в ведомстве указали на то, что в настоящее время заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ вырабатывается механизм его реализации.

Ранее в этот день сообщалось, что заместитель главы кабмина Виктория Абрамченко поручила до 1 марта разработать механизм по ограничению на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред экологии.

Отмечалось, что в настоящее время в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации. В связи с этим необходимо создать прозрачное правовое регулирование, которое, в частности, будет предусматривать ответственность собственников и административные меры.

В готовящемся законопроекте собираются предусмотреть меры по предоставлению собственниками промышленных предприятий финансовых гарантий по соблюдению требований в области охраны окружающей среды. Также эта мера должна коснуться и вновь создаваемых предприятий. Предлагается, что поступающие от компаний платежи будут расходовать на ликвидацию объектов накопленного вреда.

8 февраля стало известно, что Минюст России зарегистрировал приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды».

Абрамченко тогда заявила, что необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения вреда экологии. По ее словам, усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания прозрачного правового поля, механизмов, которые неукоснительно будут выполняться «загрязнителями».

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