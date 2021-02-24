Школьница погибла от удара током от заряжающегося телефона в Братске

Следователи проводят проверку по факту гибели 12-летней школьницы в Братске (Иркутская область). Девочка принимала ванну во время зарядки телефона.

По данным правоохранительных органов, причиной смерти подростка стала электротравма. В руках девочки обнаружили провод зарядного устройства, подключенный к сети. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Липецке 14-летний мальчик забрался на крышу электрички, получил удар током и упал с высоты вагона на мерзлую землю. Подросток получил ожоги 60% поверхности тела, а также травмы от падения.