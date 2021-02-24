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Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий

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Число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза, сообщила 24 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее председатель Элла Памфилова

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Она привела данные Министерства юстиции РФ о работе в России в настоящее время 36 политических партий.

«Давайте вспомним: еще года два назад их было за 70. Вот прошел такой естественный отбор», — отметила она. По двум из 36 партий есть решение суда о ликвидации: это «Возрождение аграрной России» и Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России.

Как напомнила Памфилова, 22 февраля на объединительном съезде партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» было решено о ликвидации двух из них. «С учетом того, что все они обладали правом участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, теперь таких партий остается 14», — добавила глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин заявил 22 февраля, что объединительный процесс позволит «Справедливой России» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму. В тот же день лидер «Справедливой России» Сергей Миронов был избран председателем обновленной партии «Справедливая Россия — За правду».

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