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Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
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Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

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Экспертная организация «Безопасность в промышленности», которая проводила проверку резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, будет оштрафована на 1 млн рублей. Об этом 24 февраля сообщило Енисейское управление Ростехнадзора.

«В отношении ООО «Безопасность в промышленности» Енисейским управлением Ростехнадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ с назначением максимального штрафа в 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

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В ходе проверки были выявлены нарушения, которые были допущены при проведении экспертизы промышленной безопасности резервуара РВС-30000. Так «Безопасность в промышленности» не проанализировала документацию, касающуюся качества конструкций и материалов.

Кроме того, не была проведена в необходимом объеме работа по контролю за состоянием сварных соединений нижних поясов резервуара и не были выполнены необходимые расчеты на прочность и устойчивость резервуара при наличии дефектов в сварных соединениях днища.

Компания также приняла решение об увеличении максимального уровня налива хранимого продукта.

«Нарушения, установленные актом технического расследования и протоколом об административном правонарушении, являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды», — уточняет Ростехнадзор.

29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, сотрудники ТЭЦ были задержаны.

В начале февраля арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО «НТЭК» 146,2 млрд рублей за экологический ущерб от аварии, практически полностью удовлетворив иск Росприроднадзора. 11 февраля этого года «Норильский никель» также получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

16 февраля стало известно, что компания «Норникель» не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд рублей в качестве штрафа Росприроднадзору за разлив топлива на норильской ТЭЦ-3.

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