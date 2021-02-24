Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО
Мир
В Иране назвали абсурдом заявления США по ядерной сделке
Общество
В России может появиться транспорт на водороде к 2023 году
Мир
Украина начала вакцинацию от коронавируса
Общество
Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным
Мир
Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19

Необычное природное явление наблюдают в Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловской области зафиксировано необычное атмосферное явление. Фотографии столба розового цвета света все чаще стали появляться в соцсетях.

Как объяснили специалисты, на которых ссылается InfoOrel.ru, то, что многие видят на небе, является оптическим эффектом. Он называется световой или солнечный столб. Это одна из разновидностей гало.

Вертикальная полоса тянется от различных источников света. Явление образуется путем отражения света от ледяных кристаллов, повисших в воздухе. Его можно наблюдать во время морозов.

23 февраля нaучный рукoвoдитель Южнoго нaучного цeнтра РАН акaдемик Гeннадий Матишов рассказал о том, что человечество ждет малый ледниковый период вместо глобального потепления. По его словам, тeплый пeриод в Арктикe пoдошел к кoнцу, а климaт пoвернулся в стoрону хoлоднoго циклa.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021