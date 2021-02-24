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Конгрессмен предложил запретить игру GTA в штате Иллинойс

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Член палаты представителей от американского штата Иллинойс Маркус Эванс предложил запретить видеоигру Grand Theft Auto (GTA) из-за роста случаев угона автомобилей в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщил телеканал ABC 7 во вторник, 23 февраля.

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По мнению Эванса, в игре изображены сцены угона автомобилей, жестоких грабежей и другой преступной деятельности. Как считает депутат, игра может служить вдохновением для таких преступлений.

«Grand Theft Auto», первая часть которой была выпущена в 1997 году, является главной проблемой <…> GTA и другие жестокие видеоигры приходят в сознание нашей молодежи и делают для них угон автомобилей обыкновенным явлением. Но угон машин – это не нормально, и он должен быть прекращен», — рассказал Эванс.

Он добавил, что намерен внести закон о запрете продажи игры в Иллинойсе.

В мае прошлого года бесплатная раздача игры GTA V в онлайн магазине Еpic Games Store обрушила его серверы из-за резкого роста трафика.

В декабре 2019 года журнал TIME назвал GTA V лучшей игрой прошедшего десятилетия.

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