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Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели

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Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, заболевший COVID-19, будет находиться в больнице до конца недели. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

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«Мы ждали, что сегодня выпишут Юрия Мефодьевича, но по решению врачей он еще задержится в больнице до конца недели», — цитирует Михайлову «РИА Новости».

Ранее в среду сообщалось, что Соломина готовят к выписке из больницы, где он лечился от COVID-19. По словам Михайловой, тест на коронавирус у артиста отрицательный, самочувствие оценивается как хорошее.

О том, что 85-летнего Юрия Соломина госпитализировали, стало известно 16 февраля. Как пишет REGNUM, тест на COVID-19 оказался положительным.

Как рассказала Михайлова 18 февраля, после госпитализации артист чувствовал себя хорошо, пишет НСН. Болезнь протекала не в тяжелой форме.

Соломин, несмотря на заболевание, находился на связи с труппой, отсматривал спектакли по видеосвязи и присутствовал таким образом на репетициях.

Как отмечает сайт aif.ru, ранее Соломин принял решение не переносить премьеру спектакля «Буратино», в котором выступил режиссером. В минувшие выходные она состоялась. В театре отметили, что Соломин видел съемку прогона спектакля, пишет RT. Он также внес некоторые замечания.

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