Источник сообщил о наказании Большунову за стычку с финским лыжником

Российскому спортсмену Александру Большунову за конфликт с финским соперником Йони Мяки на шестом этапе Кубка мира в Лахти назначили наказание. Об этом 24 февраля сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, Большунову грозят штраф и, возможно, дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на этапе в Лахти.

«Вероятность первого дисциплинарного наказания почти 100-процентная, второго — 50/50», — говорится в материале.

Инцидент произошел 24 января. Александра Большунова и российскую команду, участвующую в эстафете, дисквалифицировали за неспортивное поведение: на финише эстафетной гонки он ударил палкой лыжника из Финляндии, а затем въехал в него. Тогда соперник перекрыл коридор идущему позади Большунову — тот в ответ замахнулся на Мяки палкой и, финишируя, въехал в него.

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам президента спортивной организации Елены Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу. Мяки, в свою очередь, пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму.

Полиция финского региона Хяме не стала направлять дело лыжника в прокуратуру, писала «Газета.ру».

25 января Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом за этот инцидент, извинения были приняты.