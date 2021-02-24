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Путин предупредил о провокациях против России из-за пандемии

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Против России готовятся информационные провокации, касающиеся борьбы с коронавирусом. Об этом в среду, 24 февраля, заявил на коллегии ФСБ президент России Владимир Путин.

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Глава государства поблагодарил сотрудников спецслужб за информацию, которую они передают политическому руководству страны о планировании провокаций, ставящих под сомнения достижения РФ в сфере борьбы с COVID-19.

По словам Путина, «ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».

Как уточняет «Газета.ру», за рубежом ведется информационная кампания, в частности, против достижений Российской Федерации в медицине.

«Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать», — подчеркнул президент.

Однако многие партнеры РФ, как отметил президент, весьма доброжелательно относятся к российским результатам в сфере достижений по борьбе с COVID-19, и готовы сотрудничать.

Ранее в феврале Путин заявлял, что достижения России в различных областях начинают раздражать ее потенциальных противников. Он напомнил, что чем стабильнее и сильнее становилась Россия, тем жестче проводится политика сдерживания, которая на практике функционировала даже в 1990-е годы.

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