На Алтае обвиняемый съел протокол явки с повинной в суде

Обвиняемый съел в Турочакском районном суде протокол явки с повинной, но это не помешало осудить его на 5 лет и 1 месяц колонии. Теперь за эту выходку ему грозит новое уголовное дело о воспрепятствовании правосудию, заявил прокурор. Об этом сообщили «РИА Новости» в СУСК России по Республике Алтай.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник ранее многократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В июле прошлого года Турочакский районный суд рассматривал его уголовное дело о хищении имущества.

«По версии следствия, находясь за металлическим ограждением, предназначенным для специального контингента, в зале судебного заседания, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела подсудимый, желая избежать наказания за совершенное преступление, вырвал из дела протокол явки с повинной, содержащий его признательные показания, разорвал на мелкие части и съел», — заявили в СУСК.

Отмечается, что документ восстановили, а злоумышленника осудили на 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Правоохранители добавили, что в республике обвиняемые нередко разными способами уничтожают документы. Как правило, восстановить их несложно, и это не избавляет их от ответственности. Но возбуждением нового уголовного дела подобные выходки заканчиваются редко. Случай с «проголодавшимся» обвиняемым стал исключением, пишет «Газета.ру».

«Дело возбудили по ч. 1 ст. 294 УК РФ («Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия»)», — рассказали в СУСК.

Обвиняемый в совершении преступного деяния свою вину не признал. Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с этим уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Прокурор обвинение утвердил и дело в ближайшее время передадут в суд.

В соответствии с Уголовным кодексом, съеденный протокол явки с повинной может продлить злоумышленнику тюремный срок на два года.

2 марта 2020 года сообщалось, что замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, которого арестовали за взятку, пытался во время задержания уничтожить улики. При следователях он проглотил листок, на котором были написаны разные суммы.