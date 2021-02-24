Единую сеть доступной городской среды создадут в Казани

В Казани создадут единую сеть доступной городской среды. Инициатива принадлежит учредителю организации «Всё для детей», депутату городской думы Далие Гайнановой. По ее словам, доступная среда нужна не только людям в инвалидных колясках, но и молодым родителям, а также тем, кто передвигается на костылях.

Элементы такой среды в Казани есть, но часто они между собой не связаны. Так, в подъезде может быть пандус и большой лифт, а между ними — лестница в четыре ступеньки, которая становится препятствием, пишет Inkazan.ru со ссылкой на депутата.

Гайнанова предложила проанализировать всё городское пространство и понять, есть ли в Казани непрерывные маршруты для людей с ограниченными возможностями, существуют ли барьеры и можно ли от них избавиться.

Проект предлагается реализовать через институт советников главы Татарстана. Также можно создать специальную комиссию на уровне города. Это же звено может курировать и образовательные программы для инвалидов, уверена автор идеи.

В середине февраля сообщалось, что в Белгородской области создадут инклюзивные туристические маршруты. Они будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями.