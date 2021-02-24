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Грузия разрешила въезд россиянам при наличии теста на COVID-19

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Граждане России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Украины смогут въезжать в Грузию воздушным путем с 1 марта, если предоставят отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом 24 февраля заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что сухопутные границы с Россией по-прежнему остаются закрытыми для туристов.

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«На координационном совете мы также приняли решение еще больше упростить правила приема посетителей в страну», — цитирует премьер-министра страны грузинский «Первый канал».

С 1 февраля в Грузию могли въезжать только те граждане России, которым была проведена вакцинация против коронавирусной инфекции.

Также 29 января министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава призвала все авиакомпании, которые начнут летать из Грузии, не пускать на рейс иностранцев, у которых при себе не будет документов о вакцинации против коронавируса или отрицательного теста на COVID-19.

По словам главы ведомства, решение об открытии границ даст возможность начать встречи с туроператорами и представителями гостиничного бизнеса, чтобы обсудить путь возобновления туризма в стране.

Регулярное авиасообщение в Грузии было прервано с марта 2020 года. Власти республики решили отменить запрет на полеты с 1 февраля в связи с улучшающейся эпидемической ситуацией с коронавирусом.

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